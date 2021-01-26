Роналд Куман: «Не думаю, что Месси жаждет мести»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о возвращении форварда Лионеля Месси в заявку команды в преддверии матча Кубка Испании с «Райо Вальекано».

«Я не думаю, что он жаждет мести или чего-то подобного из-за своей дисквалификации. Месси – ключевой игрок во многих аспектах. Надеюсь, мы будем побеждать благодаря этому.

Это правда, что у него был некоторый дискомфорт. Ему не терпится вернуться в игру, будучи свежим. Чтобы побеждать, нам нужен Месси в его привычной форме.

Лео действительно хочет играть и побеждать. Он привык брать трофеи. Он победитель и хочет выходить во всех матчах. Завтра мы поговорим, и я определюсь [с составом]», – сказал Куман. (sports.ru)