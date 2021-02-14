Роналд Куман: «Барсе» нужна лучшая версия Месси, чтобы пройти «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«У нас есть уверенность, которая поможет пройти дальше. И у них, и у нас есть потери. Нужно действовать очень хорошо, если мы хотим выбить их. Нас точно ждет увлекательный матч. Они сильны, как и мы.

Мы должны действовать более эффективно, чем когда-либо, и очень качественно сыграть в обороне. Мне кажется, команды равны по силам.

Команда создает много моментов, и это придает уверенность. Но если бы в моем распоряжении были все наши игроки, то было бы лучше, конечно.

Нам нужна лучшая версия Месси, чтобы пройти «ПСЖ», – сказал Куман. (sports.ru)