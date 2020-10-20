Роналд Куман: «Барса» не главный фаворит ЛЧ»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о перспективах команды в Лиге чемпионом перед матчем с «Ференцварошем».

«Мы хотим начать турнир как надо, чтобы сохранить душевное спокойствие. Это будет сложная игра, и важно победить на «Камп Ноу».

Игроки и тренеры «Барселоны» всегда испытывают давление от необходимости выигрывать матчи. Мы в курсе ситуации в клубе, есть вещи за пределами команды, на которые мы не можем повлиять. Но мы с оптимизмом ждем завтрашней игры.

Я не знаю, чего не хватало «Барселоне» в прошлые розыгрыши Лиги чемпионов. Если мы провалимся в этом сезоне, тогда я буду отвечать за это.

В «Барселоне» нужно стремиться выигрывать титулы в Испании и в Европе. Но есть более сильные команды, и нужно доказывать свой уровень. После всего, что случилось в клубе, «Барса» не является главным фаворитом Лиги чемпионов, но может далеко пройти в турнире», – сказал Куман.

| 2020-10-20T00:47:05+04:00 20 октября 2020, 04:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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