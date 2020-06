Rolling Stones пригрозила Трампу судом

Британская рок-группа The Rolling Stones может подать судебный иск к президенту США Дональду Трампу, если тот продолжит использовать их песни на своих предвыборных митингах, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление юристов группы.

Представители музыкантов отметили, что совместно с организацией по защите прав исполнителей Broadcast Music, Inc. (BMI) пытаются прекратить нелегальное использование Трампом композиций The Rolling Stones, пояснив, что «дальнейшие шаги» потребовались, так как предыдущие указания были проигнорированы.

В заявлении сказано, что BMI проинформировала Трампа о том, что использование песен группы без разрешения будет являться нарушением его лицензионного соглашения и может быть предметом судебного разбирательства.

И в 2016, и в 2020 году на предвыборных митингах Трампа неоднократно звучал хит The Rolling Stones «You Can’t Always Get What You Want», в том числе и на последнем митинге в Талсе (Оклахома). Этой же композицией закончилась победная речь Трампа после объявления итогов выборов президента США в 2016 году.

The Rolling Stones не раз заявляла, что не поддерживает Трампа, и просила его прекратить использовать песни группы в своей предвыборной кампании. (interfax.ru)