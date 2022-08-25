Российский суд избрал меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Последнего оппозиционера отправили под круглосуточный домашний арест и запретили ему использовать мобильную связь и интернет.

Об этом сообщает ВВС.

Оппозиционера задержали 24 августа у него дома по подозрению в уголовном деле «о дискредитации российской армии». При этом Ройзман отрицает свою вину. Он заверил, что никогда не клеветал на государственные органы РФ.

В качестве доказательства обратного гособвинитель предоставил в зале суда скриншот из Twitter, где Ройзман назвал так называемую спецоперацию в Украине вторжением.

Теперь, согласно решению суда, до 29 октября он не сможет покидать свое жилье дольше, чем на одну минуту.