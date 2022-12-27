Бывшего генерального директора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, раненного в Украине, в понедельник прооперировали в Москве. Помощник Рогозина назвал операцию успешной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам помощника, которого агентство не называет по имени, Рогозину извлекли осколок из области шейного позвонка, и сейчас экс-глава «Роскосмоса» «уже идёт на поправку». Других данных о состоянии Рогозина на данный момент нет.

Вечером 21 декабря в оккупированном Донецке под обстрел попало здание, в котором среди прочих находились экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и назначенный Россией председатель правительства так называемой «ДНР» Виталий Хоценко. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.

Издание «База» и несколько донецких телеграм-каналов утверждали, что под обстрел попало кафе «Шеш-Беш», в котором в этот момент Рогозин праздновал свой 59-й день рождения. По версии же самого Рогозина, он проводил «рабочую встречу, узник кругом и в спокойной обстановке» в гостинице.

Украинские военные официально не сообщали о том, обстреливали ли они здание, где находился Рогозин.