Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин осудил планы основателя компании Space X Илона Маска по «бегству» на Марс. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наша задача — оставить нашим детям чистую природу и благоприятную для развития человечества Планету, а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете», — заявил глава госкорпорации.

Ранее Рогозин назвал идеи главы SpaceX и Tesla Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой.

По его словам, лететь на Марс можно лишь в пусковое окно, которое открыто раз в два года. При этом пассажиры в таком случае полетят как «шпроты у банке» в одну сторону 9 месяцев и будут еще два года ждать прибытия других ракет с грузами, сказал Рогозин. (gazeta.ru)