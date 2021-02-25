Роберт Кочарян призвал граждан поддержать армию

Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился к армянскому народу, призвав поддержать требование Генштаба ВС Армении об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Спутник-Армения».

«В этот роковой момент быть хозяевами нашего государства, встать рядом с ВС и армянской армией. Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть залог нашего национального возрождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Генштаб 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как глава правительства уволил первого замначальника, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера о невзорвавшихся «Искандерах».