Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует 19 апреля провести презентацию своей разработки многоцелевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в понедельник сообщила газета Die Welt.

Новая разработка была подготовлена специалистами концерна из ФРГ совместно с израильской фирмой UVision, специализирующейся на производстве барражирующих боеприпасов. Она объединит возможности германского разведывательного дрона «Луна» и мультикоптера Hero-R, созданного совместно двумя компаниями.

На основном носителе на базе «Луны» разместят до восьми малых дронов-камикадзе с боевым зарядом. Новое устройство сможет находиться в воздухе более 12 часов, а дальность его полета достигнет 100 км. Как отмечает издание, новая разработка станет первым созданным в ФРГ БПЛА с поражающими элементами.