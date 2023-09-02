Минюст РФ внес лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр иноагентов, сообщает ТАСС.

В Минюсте пояснили, что Муратов был включен в реестр иноагентов, поскольку распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».

Помимо Муратова в реестр иноагентов были включены восемь человек и одна организация. Среди них — экономист, профессор Чикагского университета и бывший проректор Российской экономической школы (РЭШ) Константин Сонин, бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, экс-участник Comedy Club Руслан Белый, бывший журналист «Эха Москвы» Ксения Ларина, писатель Олег Радзинский и др. Помимо этого в реестр иноагентов было включено движение «Новая Тыва».

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет тогда пояснил, что премия была присуждена им за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».