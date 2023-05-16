Россия тратит на войну в Украине 30 млрд рублей в день.

Такую оценку со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет» привел Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности.

Расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, на начало мая превысили 3 трлн. По данным Минфина, только по открытым статьям в разделе «Национальная оборона» бюджет потратил 789,8 млрд руб. по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще секретные расходы — 3 трлн руб., из которых 80% (2,4 трлн руб.) достается военным.

«Таким образом, в среднем каждый месяц боевых действий обходится бюджету примерно в 720 млрд руб. Это два годовых бюджета богатых регионов, таких как Ямало-Ненецкий или Ханты-Манийский автономные округа (330 млрд руб.). Ежедневно военная машина «съедает» порядка 30 млрд руб. — сумму, сопоставимую с той, что беднейшие регионы собирают в казну за год», — отмечает The Moscow Times.