Доходы от экспорта нефти РФ упали с 21 млрд долларов в июне до 19 млрд долларов в июле. Причина этого заключается в сокращении объемов поставки, а также снижении цен на нефть. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

В документе говорится, что экспорт российской нефти упал на 115 000 барр/с в июле до 7,4 млн барр/с с примерно 8 млн барр/с в начале года.

Поставки сырой нефти и нефтепродуктов из России в США, Великобританию, ЕС, Японию и Южную Корею упали почти на 2,2 млн барр/с от начала войны.

В то же время две трети этих потоков россияне перенаправили на другие рынки.

Мировые поставки нефти На фоне сокращения экспорта российского «черного золота» достигли постпандемического максимума в 100,5 млн барр/с в июле. Поставки выросли благодаря увеличению добычи странами ОПЕК+ на 530 000 барр/с, и странами, не входящими в ОПЕК+, на 870 000 барр/с.

В агентстве прогнозируют, что к концу года мировые поставки нефти вырастут еще на 1 млн барр/с. (Корреспондент..нет)