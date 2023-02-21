Журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», в котором прописано поэтапное полное присоединение Республики Беларусь к РФ к 2030 году. В расследовании участвовали издания Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, Expressen и Independent, проекты VSquare и Frontstory, центр «Досье» и Белорусский расследовательский центр.

17-страничный документ, датируемый летом 2021 года, перечисляет политические, военные, экономические и социальные цели Кремля в Беларуси. Этии цели разделены на три категории — краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

Cтратегия предусматривает «обеспечение преобладающего влияния Российской Федерации в области социальной политики, торговли, экономики, науки, образования и культуры». Этого планируется достичь, в частности, с помощью упрощения процедуры получения гражданами РБ российских паспортов — «в целях создания прослойки россиян, заинтересованных в интеграции, и бизнес-кругов, ориентированных на российский рынок». Другим инструментом авторы видят образование: к 2030 году планируется открыть в Беларуси пункты сдачи российского школьного выпускного Единого госэкзамена (ЕГЭ).

В документе также говорится, что реформа Конституции Беларуси, «одобренная» на «всенародном референдуме» в феврале 2022 года, должна пройти в российских интересах, а законы РБ — «гармонизированы» с законами РФ.

Кроме целей, в документе прописаны и угрозы, способные, по мнению Кремля, нарушить планы России в Беларуси. К ним авторы стратегии относят возможность сближения Лукашенко с НАТО, влияние на него «националистических и прозападных политиков», замена российских вакцин от коронавируса на американские и европейские, а также полный перевод системы образования на белорусский язык.

Подлинность обнародованного документа до конца подтвердить невозможно, однако западные эксперты склонны верить в его аутентичность.

«Содержание документа абсолютно правдоподобно и соответствует тому, что мы тоже наблюдаем», — заявил высокопоставленный сотрудник западной разведки газете Süddeutsche Zeitung. «По своей внешней форме документ напоминает стандартный документ российской бюрократии или политического управления», — прокомментировал замдиректора Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Мартин Краг.

Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметил, что цели РФ в отношении Беларуси такие же, как и в отношении Украины. «Только в Беларуси она полагается на принуждение, а не на войну. Но итоговой целью по-прежнему является полное поглощение», — сказал он. Журналисты отмечают, что отдельные элементы стратегии — такие, как массовая выдача российских паспортов — уже использовались Кремлем в других странах и регионах: например, в Абхазии, Южной Осетии и на востоке Украины после его оккупации. (DW)