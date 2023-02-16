Российская армия продолжает вести наступательные действия на пяти направлениях украинского фронта.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Отмечается, что Россия не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери.

По информации Генштаба, на Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли населенные пункты Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях армия РФ совершила артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецк. (УНИАН)