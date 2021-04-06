РФ и США обменялись данными о ядерном оружии

Россия и Соединенные Штаты впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) обменялись данными о ядерных арсеналах, свидетельствуют данные американского Госдепартамента.

Как сообщает Госдеп, по состоянию на 1 марта у России развернуто 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, у США – 651.

Число боеголовок, расположенных на данных носителях, у России составляет 1456, у Соединенных Штатов – 1357. Кроме того, у российских военных есть 767 развернутых и неразвернутых пусковых установок, у американских – 800.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. В 2021 году стороны договорились о продлении соглашения на пять лет, до 5 февраля 2026 года, соглашение о продлении вступило в силу. (gazeta.ru)