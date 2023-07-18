Министр обороны Украины Алексей Резников подвел краткие итоги 14-го заседания в формате «Рамштайн». Ключевыми темами стали новые поставки оружия и оборудования, необходимого для освобождения территорий Украины.

Как отметил министр в Twitter, эта встреча показала непоколебимую поддержку Украины со стороны партнеров. Он отметил, что фокус заседания был на средствах ПВО, боеприпасах и броне.

Также он объявил о создании новых инициатив и развитии ІТ-коалиции, шаги по воплощению которой представили премьер-министр Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Кроме того, Резников поблагодарил министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса и «всех литовских друзей» за инициативу по созданию коалиции по разминированию.

«Отдельная благодарность большому другу Украины и моему другу главе Пентагона Ллойду Остину за лидерство в беспрецедентной коалиции против зла. Вместе мы тяжело работаем, чтобы достичь победы, справедливого мира и лучшего будущего», – резюмировал Резников.