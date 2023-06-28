Главным аргументом для приглашения Украины в НАТО является то, что наша армия — единственная в мире, кто имеет боевой опыт в сдерживании россиян.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.

По словам министра, кроме того, Вооруженные силы Украины первыми в мире начали бить россиян западным оружием.

«Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала бить их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?», — отметил Резников.