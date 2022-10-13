Кремль делает все, чтобы мир продолжал поддерживать Украину. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя в Брюсселе ход встреч в формате Рамштайн, а также встречи с министрами обороны стран-членов НАТО, передает «Интерфакс-Украина».

«Главное, что политическое решение принято. Далее будет отработка… Я за то, чтобы наши ожидания были оправданы – завтра небо не будет закрыто… Это дорогие системы, сложные, для которых нужно учиться – это чтобы не было иллюзий, что завтра все изменится», — пояснил он ситуацию.

Кроме того, Резников констатировал, что «ни одна система ПВО в мире не гарантирует 100 процентов защиты». «На сто процентов небо закрыть нельзя – это чтобы не было иллюзий. Вопрос только в процентах возможного поражения – сегодня наши славные ПВО сбивают системно до 50 процентов всех угроз существующими ресурсами. Поэтому, если мы доведем до 60-70-80 процентов — это будет чудесно. Это первое. Второе – коротая дальность, средняя и дальняя – 40-80-200 км –приблизительно так делятся эти системы. И они могут быть разными – ЗРК – это тоже система ПВО, даже Стингеры – это ПВО. Нам нужно смотреть, где у нас существуют пробелы, такие, как объекты критической инфраструктуры», — детализировал министр.

По словам главы оборонного ведомства, в рамках Контактной группы в формате «Рамштайн», которая является «американским проектом», Пентагон «отправил всем публичный сигнал о максимальном ускорении помощи Украине». «В течение двух недель у нас будет понимание, приблизительно, кто и что дает нам – кто-то дает нам ракеты и так далее – сейчас они изучают. Следующий месяц даст нам ответ на этот вопрос – когда, сколько и как», — подчеркнул Резников.