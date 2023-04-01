Судья Санта-Фе в пятницу приняла соглашение о признании вины, вынеся первый обвинительный приговор за убийство в 2021 году кинематографиста Галины Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико. Об этом УНН пишет со ссылкой на LA Times.

Хатчинс была убита, когда актер Алек Болдуин выстрелил боевым патроном из револьвера во время репетиции. Прокуратура заявила, что Холлс как первый помощник режиссера отвечал за безопасность съемок «Ржавчины».

«Холлс не проверял каждый патрон в пистолете, чтобы подтвердить, что это был фиктивный, а не боевой патрон», — заявила государственный обвинитель Кари Морриси во время слушания по делу о признании вины.

Холлс, ветеран индустрии, на счету которого более 80 ролей, включая «Матрицу: перезагрузка» и «Ворон: Спасение», был единственным из актеров и команды «Ржавчины», который заключил соглашение о признании вины.

Остается неясным, будет ли он давать показания от имени обвинения на предварительных слушаниях в мае, на которых Марлоу Соммер решит, есть ли основания для суда над Болдуином и оружейником Ханной Гутьеррес-Рид.

Болдуин не признал себя виновным по уголовному обвинению в непредумышленном убийстве. Актер сказал, что он полагался на экспертов по оружию – Гутьеррес-Рид и Холлса – чтобы гарантировать безопасность использования огнестрельного оружия.

По словам ее адвоката, Гутьеррес-Рид, которая отвечала за безопасность обращения с оружием и обучение, также не признает себя виновной.

Болдуин и Гутьеррес-Рид — единственные обвиняемые в этом деле.