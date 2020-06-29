Режим прекращения огня был нарушен 27 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.