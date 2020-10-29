Режим ЧП в Испании продлят до начала мая на фоне пандемии

В Испании конгресс депутатов поддержал решение о продлении режима ЧП в стране до 9 мая. Об этом сообщает El Mundo.

В пользу данной инициативы, предложенной премьер-министром страны Педро Санчесом, проголосовали 194 человека, против высказались 53 депутата, а воздержались от голосования 99 членов конгресса.

«Правительство осознает, что испанцы начинают уставать, но сейчас не время ослаблять меры. Нам предстоят недели, месяцы, которые будут очень тяжелыми», — отметил глава минздрава Испании Сальвадор Илья.

По его словам, регионы по прежнему будут самостоятельно принимать решение о введении дополнительных ограничительных мер, а сам режим ЧП может быть снят до указанного срока. Он уточнил, что это решение будет обсуждаться на конференции глав регионов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 45 млн заболевших, почти 33 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. (Газета.Ру)