Режим ЧП продлят в Казахстане до конца апреля

Режим чрезвычайного положения продлят в Казахстане до конца апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Сегодня, 10 апреля, под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению.

«15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля», — сказал Токаев в своем выступлении.

Глава государства отметил, что осознает, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции.

Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов, пояснил президент.