Председатель Китая Си Цзиньпин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном готов поговорить по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, выбрав для этого подходящий момент. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на французский дипломатический источник.

«Си готов позвонить Зеленскому. Выберет момент», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе переговоров Макрон и Си затронули конфликт на Украине.

«Китай хочет работать с Францией в стремлении к диалогу и устойчивому миру на Украине», — приводит агентство слова источник.

Сообщается также, что в ходе встречи французский лидер призвал лидера Китайской Народной Республики не предоставлять вооружение России. Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что это не его конфликт.

Ранее французские СМИ сообщали, что Эммануэль Макрон на переговорах с Си Цзиньпином призвал его «образумить Россию» и поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

Макрон находится с трехдневным государственным визитом в Китае, параллельно проходит визит в Пекин главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Президент Франции прибыл в Пекин 5 апреля.