Республика Беларусь запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска

Республика Беларусь запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска с 1 ноября. Об этом говорится в постановлении совета министров республики.

Уточняется, что запрет устанавливается в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Данное ограничение не касается, в частности, граждан России, следующих транзитом через через Республику Беларусь в РФ.

Кроме этого, оно не распространяется на иностранцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь. «На лиц, прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение», — уточняют в пресс- службе погранкомитета.

Помимо этого, устанавливается 10-дневный карантин для тех, кто прибыл в Беларусь из иностранных государств, включенных минздравом страны в перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19. Они должны находиться на домашнем режиме и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока.

29 октября Республика Беларусь из-за ситуации с коронавирусом решила временно ограничить въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

В начале октября минздрав Республика Беларусь сообщил о росте заболеваемости COVID-19. Тогда за сутки в стране выявили 443 случая заболевания (lenta.ru)