Пандемия многое изменила в нашей жизни. После выхода из «режима изоляции» у людей появилась относительная свобода передвижения. Онлайн-покупки при всей своей комфортности, не могут пока заменить удовольствия от хождения по магазинам, не дают возможности поторговаться с продавцом на базаре. Ни один уважающий себя человек не купит, например, орехи, без внимательного осмотра на запах, цвет, форму, привлекательность и сексуальность. Обязательно спросит, откуда орехи: ордубадские, загатальские, исмаиллинские, хачмазские, губинские, белоканские, кахские и т.д. Купить орехи, не попробовав их на вкус – показатель того, что человек или не гурман, или в первый раз жизни видит орехи. Только у нас могло появиться, и самое главное понято, стать понятным, выражение: “Həri, çay, kofe, ləbləbi, axirda zubaciska”. Азербайджану еще предстоит многое осознать и привыкнуть удаленно работать и удаленно покупать.

Многие торговые точки сменили своих хозяев. Новый хозяин, как бывает зачастую, имеет свой взгляд на создание, устройство и работу объекта. На корню, разрушив дизайн и планировку, не думая о затратах, строит заново. Пожелаем ему удачи и побольше денег, чтобы хватило средств и здоровья купить то, что ему нужно. Правда, здоровья не купишь, но иметь возможность покупать дорогие лекарства, обращаться к знающим врачам, выезжать на лечение за границу уже неплохо. Чего не купишь за деньги, так это вечность. Но память остается: вечная или короткая, добрая или злая, приятная или неприятная. Жаль только, что со временем эти понятия могут приобрести еще более необычные формы восприятия и понимания. В том числе и неприличные.

А вот и новая торговая точка. Раньше здесь был бутик, который назывался «Дамские Hштучки», теперь это магазин «Pandora». Перед глазами вдруг предстала статуя Пандоры в Петергофе. На витрине было написано: «Самые приемлемые цены у нас». Решил зайти, ведь ларчик так просто открывался. Зашел, оглянулся. Ничего нового, интересного, все это мы уже видели, цены, как и везде, доступные. Одним словом, üç badam, bir qoz. Продавщица запорхала вокруг меня, мол, что желаете, что предложить. Хотел сказать ей, что все мы обо всем знаем, слышали, видели, но решил промолчать. Желание есть, да наглости не хватает. Наглости можно научиться, но отвыкнуть сложно. Не всегда наглость бывает проявлением справедливости. Срочно надо делать ноги. Жена по навигатору уже, наверное, вычислила месторасположение. Что поделаешь, век цифровых технологий имеет свои минусы. Собак и прочих животных уже начали чипировать. Не удивлюсь, если в ближайшее время жены начнут чипировать мужей, а мужья жен. Российская передача «Опасные связи» опаздывает с переходом на новое содержание, связанное с развитием технологий слежения.

Всё, хватит, самое милое дело, объявления прочитать. По их содержанию сразу видно, как живут люди, что они хотят, так сказать, чем дышат. Сдают квартиры, требуются продавцы, могут присмотреть за ребенком и т.д. А вот и самое интересное, таких объявлений еще не было: репетитор-онлайн. Про репетиторов-офлайн слышали все, и прошли через них почти все, не от хорошей жизни, разумеется. Говорят, что онлайн- уроки не оправдывают себя, потому что невозможно дать знания и сформировать умения детей в этом формате. Получается, что можно. Онлайн-репетитор сообщал о себе, что успешно сдал экзамен по приему учителей на работу, прошел диагностическое оценивание, имеет сертификат, знаком с «Программой вступительных экзаменов», который публикуется в журнале «Абитуриент», умеет составлять тестовые задания для выпускных и вступительных экзаменов по модели Государственного экзаменационного центра. Гарантирует качество, которое обеспечит успешную сдачу экзаменов. Однако, что странно, нет ни одного объявления средней общеобразовательной школы, которая предложила бы то же самое. Поэтому репетиторство, будь то онлайн или офлайн, процветает и пока востребовано.

В голову пришла несуразная идея, создали бы средние школы нескольких типов: средняя школа для тех, кто хочет продолжить образование в вузе, средняя школа для желающих поступить в колледж, школа, где учащиеся не хотят нигде продолжить образование.

Сложное положение с образованием сложилось на всем пространстве СНГ. Обратите внимание, на YouTube подготовка к экзаменам по различным предметам по количеству просмотров приближается к рейтингу топ-моделей с роскошными формами. М-да, нежданно-негаданно онлайн репетиторы стали спасителями образования. Онлайн уроки многие преподаватели не научились проводить. А вот онлайн репетиторству некоторые учителя научились быстро. Однако, не так уж все просто. Просматривая социальные сети, где пользователи разместили короткие видео онлайн занятий, отчетливо понимаешь, что преподаватели весьма далеки от образовательного процесса с применением технологий, обеспечивающих обучение на расстоянии. Профессиональный уровень некоторых, который был скрыт стенами класса и школы, вдруг вышел наружу и оказался очень низким.

Попробуем разобраться. Что это такое? Онлайн–обучение — это получение знаний и навыков при помощи компьютера, подключенного к Интернету в режиме «здесь и сейчас». Эксперты говорят, что профессиональные репетиторы в онлайне практически ничем не отличаются от обычных. Учащиеся и абитуриенты будут обучаться так же, как и в реальной действительности. По имеющейся информации, онлайн подготовка к экзамену обходится дешевле, чем посещение некоторых профессоров. Родители могут наблюдать за процессом обучения, чтобы убедиться в компетентности репетитора, оценить его профессиональные способности. Занятия можно записывать и при желании повторно просматривать. По прогнозам экспертов, к 2025 году мировой рынок онлайн-образования вырастет до 404 млрд. долларов. У онлайн-репетиторства есть свои особенности. Требуется освоить цифровые инструменты и особые методики онлайн-преподавания. Учиться им преподавателям придётся самостоятельно, пока гром не грянет. Укажем некоторые эффективные рекомендации опытных преподавателей, ведущих онлайн-занятия. Надо выбрать прежде всего удобную онлайн платформу для обучения: Skype, Zoom, Gooqle Hanqouts Meet, Free Conference Call, Diskord. Структура онлайн урока должна быть продумана до мелочей. Онлайн репетиторы, как пишут эксперты, пользуются сервисами для создания тестов — Quizizz, Quizlet, Onlin Test Pad и др.

Дистанционное обучение имеет много параметров. Преподаватель, который ими овладеет всегда будет востребован. Помните, востребованность всегда хорошо оплачивается, что тоже немаловажно.