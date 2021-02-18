Рэперу, арест которого вызвал протесты в Испании, суд подтвердил еще один приговор

Суд в Испании подтвердил приговор осужденному на два с половиной года рэперу Пабло Хаселю, арест которого вызвал волну протестов в Испании. Об этом сообщили в четверг в Высшем суде Каталонии.

Ранее исполнителя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны. Как уточнили в каталонской юридической инстанции, испанский суд «сохраняет наказание в виде двух с половиной лет тюремного заключения (один год и девять месяцев тюремного заключения за преступление, связанное с препятствованием осуществлению правосудия, и девять месяцев тюремного заключения за преступление, связанное с угрозами) для осужденного, известного как Пабло Хасель». Данное решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.

Этот приговор связан с событиями 2017 года. По данным газеты El Diario, Хасель якобы угрожал свидетелю по делу о возможной агрессии со стороны сотрудника городской гвардии Льейды.

Во вторник Асель был задержан после того, как не явился в тюрьму для отбывания наказания за прославление терроризма (в частности, «Группы патриотического антифашистского сопротивления 1 октября») и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной на YouTube. Его арест спровоцировал начало акций протестов в разных городах Испании, которые зачастую перерастали в беспорядки.