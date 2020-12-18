Ренат Ковбасюк: «В Кремле понимают, что по грузинскому сценарию в Карабахе точно идти нельзя»

Российские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в Нагорном Карабахе. Но одновременно с этим происходят события, которые раздражают азербайджанское общество, как, например, встречи главы миссии генерала Мурадова с главой квазигосударственного образования Араиком Арутюняном. «Флаг» этого образования продолжает развеваться в Ханкенди и еще в некоторых населенных пунктах. Каковой должны быть реакция Азербайджана? Какие шаги следует предпринимать для того, чтобы реинтеграция этого региона прошла мирным путем?

Об этом в беседе с # рассуждает украинский политолог Ренат Ковбасюк.

-По сообщениям армянских и российских медиа, имеют место встречи главы российского миротворческого контингента генерала Мурадова с главой карабахских сепаратистов. Не считаете, что это как-то не состыковывается со словами президента Путина о том, что Карабах – это территория Азербайджана?

-Не думаю, что между главой миротворческих сил РФ и Президентом РФ отсутствует координация действий. Встречи не говорят не о каком официальном признании, тем более глава миротворцев встречается с Арутюняном в силу необходимости, как человек, представляющий нейтральную сторону, а не как глава дипломатической делегации.

— В таком случае, как объяснить тот факт, что офицеры миротворческого контингента принимают участие в открытии школ, других учреждений. И все это под флагом фейковой «НКР»?

-Нужно понимать, что гуманитарные цели в принципе сами по себе благородны, но в тоже время представители миротворческих сил должны четко осознавать, что они на территории суверенного государства и никакого «Арцаха» не существует. И если бы Баку не пошел на переговоры, что лично я считаю излишней уступчивостью Азербайджана, то территория республики была бы освобождена от сепаратистов в ближайшее время.

-Недавно случился довольно-таки странный казус. Часть армянских боевиков, отказывавшаяся покидать территорию в глубоком тылу ВС Азербайджана, стала проводить диверсионные акты. Пришлось выкуривать их силой. Вмешались миротворцы. Причем, на их картах эта зона была отмечена как остающаяся под контролем армян. Лишь после вмешательства верхов карту исправили. Не слишком ли много странностей?

— Любые действия миротворцев должны строго быть согласованы с официальным Баку — это единственная легитимная власть в карабахском регионе. Если же это будет не так, фактически это будет означать, что Кремль только формально признает территориальную целостность Азербайджана, а фактически содействует армянским оккупантам. В этом случае все мирные договоренности не имеют смысла, и Баку оставляет за собой право выйти из мирного договора в одностороннем порядке с целью окончательного восстановления территориальной целостности станы, признанной всем мировым сообществом.

— Если придется вновь вернуться к продолжению политики другими средствами, как говорил Клаузевиц, то, есть ли риск повторения грузинского сценария?

-Не стоит сравнивать грузинский сценарий и карабахский конфликт. Во-первых, фактически там Россия особо не скрывала, что поддерживает одну из сторон конфликта. Успехи армии Азербайджана более очевидны, чем продвижение армии Грузии в ходе военного конфликта. Также стоит напомнить, что Баку имеет мощную поддержку Анкары, которая в любой момент может стать активным участником боевых действий, поэтому в Кремле этот вариант рассматривают как более чем вероятный и понимают, что по грузинскому сценарию здесь точно идти нельзя.

К тому же Азербайджан в целом никогда не вел антироссийской политики, отношения стран остаются дружественными. Да и вряд ли поймут любые проявления военной агрессии не только на международной арене, но и вполне конкретно в ОКДБ. Ведь как показал конфликт, ни одна из стран Организации так и не стала на сторону Армении. Так что ждать «грузинского сценария» в ближайшей перспективе уж точно не стоит. К тому же участники конфликта в Грузии получили дипломатическое признание со стороны России и союзников РФ, а как можно представить это в случае Карабаха, если даже официальный Ереван его не признает в качестве субъекта международного права?

-Через 5 лет миротворцы должны покинуть контролируемый регион. Какие шаги следует предпринимать Азербайджану, чтобы это прошло без каких-либо инцидентов?

-Можно исписать тонны бумаги, создать массу стратегий, но нужно понимать, что в данном случае не все зависит от Баку. Если Кремль и Ереван не захотят через пять лет окончательно мирно решить этот вопрос, то как бы Азербайджан не пытался решить его без инцидентов, этих самых пресловутых инцидентов будет не избежать. Поэтому лучшей гарантией мира станет дальнейшее усиление боеспособности армии Азербайджана и стратегического партнёрства с Турцией, ведь никакие переговоры и минские группы так не смогли за 30 лет добиться того прогресса, который за какой-то месяц добилась храбрая армия Азербайджана и решила то, что на самом деле никто не собирался решать.

Будьте сильными и понимайте, что кроме силы духа азербайджанского народа и братской помощи турецкого народа реально защищать суверенность вашей страны никто не готов, ведь, к сожалению, международные структуры крайне аморфны и нерешительны, поэтому только азербайджанский солдат – ваш надёжный гарант безопасности!

Заур Мехтиев, специально для #