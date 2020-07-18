Религиозные лидеры ряда стран приветствуют смену статуса Айя-Софьи

Религиозные лидеры многих исламских стран приветствовали смену статуса Айя-Софьи (Святой Софии) с музея на мечеть.

Поздравительные послания приходят как в адрес главы Управления по религиозным вопросам Турции Али Эрбаша, так и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Анадолу».

В Управлении по делам религии Турции отметили, что решение о возвращении спустя 86 лет Айа-Софье статуса мечети вызвало широкий позитивный отклик в исламском мире.

В числе прочих, послания в адрес руководства Турции направили религиозные лидеры, ученые и богословы из Азербайджана, Австралии, Северной Македонии, Литвы, Палестины, Марокко, Омана, ЮАР.