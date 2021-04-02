Регулятор США разрешил Moderna увеличить число доз вакцины от коронавируса в ампуле до 15

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб (FDA) США разрешило американской компании Moderna увеличить с 11 до 15 число доз вакцины от коронавируса, которые можно хранить в одной ампуле. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте регулятора.

«Сегодня FDA объявило о двух изменениях относительно помещаемого в ампулу числа доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Первое изменение проясняет, что максимальное число доз в ампулах сейчас равняется 11 <…>. Второе изменение разрешает использовать ампулы, в которых может храниться 15 доз, из них можно потенциально извлекать 13-15 доз вакцины», — говорится в сообщении.

Управление надеется, что эти изменения помогут ускорить вакцинацию в США и «быстрее положить конец пандемии». Число извлекаемых доз будет зависеть от применяемых шприцев и игл для их забора, уточнил регулятор.(ТАСС)