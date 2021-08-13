Медицинский регулятор Соединенных Штатов FDA одобрил применение третьей дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом, указано на сайте регулятора.

Решение было принято в связи с массовым распространением в Соединенных Штатах «дельта»-штамма коронавируса и увеличением числа заболевших. По данным FDA, с течением времени защита от вируса, которую предоставляют вакцины Pfizer и Moderna, слабеет.

В связи с этим возникла необходимость в третьем этапе вакцинации для людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее в США количество заразившихся коронавирусом за сутки превысило 100 000 человек.

Уточняется, что это самый высокий показатель заболеваемости одновременно с начала вакцинации от коронавируса и зимней волны — в январе 2021 года в Соединенных Штатах ежедневно регистрировали до 250 000 заболевших.(Газета.Ru)