Реформа как зеркало политического поворота

Информационная и политическая волна в Украине, вызванная запретом ряда телевизионных каналов, бенефициаром которых является кум российского президента и один из лидеров пророссийской оппозиции Виктор Медведчук, нисколько не спадает. Наоборот, у нее возникают дополнительные формы, что позволяет говорить о глубоком повороте украинской внутренней и внешней политики.

Несомненно, что Москва с ее точки зрения столь вызывающий шаг, не оставит без реакции и каких-то последствий, но очень похоже на то, что в Киеве их каким-то образом просчитали и к ним готовы. Первый шаг уже сделан. На линии соприкосновения на Донбассе стали стрелять гораздо больше и по всему выходит, что в Москве решили усилить военное давление.

В этом круговороте протестов, московских решительных осуждений, комментариев украинских политиков и журналистов как-то отошла в информационную тень другая важнейшая реформа, отражающая уже наметившийся поворот украинской политики.

Речь идет о давно назревшей, но не проводившейся реформе Службы безопасности Украины (СБУ) — этой наследнице советского КГБ. Нельзя сказать, что Служба совсем не изменилась, но преобразования остались поверхностными и косметическими. При этом были открыты все архивы, относящиеся к советскому периоду, особенно сталинских репрессий и коммунистического преследования диссидентов и инакомыслящих, священников и сторонников создания независимого украинского государства.

В остальном практически все осталось без изменений, и СБУ часто становилась инструментом воздействия на оппонентов действующей в тот момент власти. Конечно, до массовых репрессий дело не доходило, но точечное сведение счетов достаточно широко применялось. Все понимали, что СБУ, сохранившейся как рудимент советской эпохи, нуждается в коренном реформировании. В 2005 году, на волне демократических перемен после Оранжевой революции, началась так называемая «реформа СБУ». Формально она продолжается, но de facto так и не началась.

Президент Янукович назначил главою СБУ гражданина России, который в период своего руководства наполнил Службу открытой и тайной российской агентурой. Тем самым одна из важнейших правоохранительных организаций была поставлена под полный контроль кураторов из ФСБ России и связанных с ней и Кремлем коммерческих структур.

Результат хорошо известен. СБУ оказалась не в состоянии противодействовать российской агентуре в Крыму и на части Донбасса. При этом патриотические офицеры в трудный час смогли при поддержке других структур и волонтеров предотвратить дальнейшее распространение российской агрессии и предотвратить создание так называемых республик в Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре и других городах. Они вскрыли пророссийское, часто вооруженное, подполье и парализовали его деятельность.

Эти и последующие события наглядно показали срочную необходимость глубокой реформы СБУ. Однако, этот процесс натолкнулся на серьезное сопротивление со стороны части руководства СБУ и парламента.

В марте 2019 года президент внес в Верховную раду законопроект с длинным и сложным названием «О внесении изменений в Закон Украины «Про Службу безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины». Были внесены и другие законопроекты, но все они не решали глобальных задач реформы СБУ.

Вот почему в Комитете по национальной безопасности Верховной рады с участием специалистов Международной консультативной группы (в нее входят представители НАТО, Евросоюза и США) был разработан новый законопроект, который уже принят в парламенте в первом чтении подавляющим большинством голосов. Он предусматривает новую архитектуру украинской спецслужбы.

Во-первых, полностью изменяются приоритетные направления деятельности СБУ. Ими становятся: противодействие разведывательно-подрывной деятельности (контрразведка), борьба с терроризмом, защита конституционного строя. Все остальное — борьба с организованной преступностью, коррупция — только исключительно в рамках защиты конституционного строя и противодействия терроризму.

Во-вторых, сужение направленности СБУ и избавление ее от дел по коррупции, давления на бизнес и т.д. Теперь это входит не в компетенцию СБУ, а специальных органов, созданных исключительно для этих целей. В настоящее время подразделения по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями и организованной преступностью стали обузой для спецслужбы и источником внутренней коррупции в ведомстве. В новом законопроекте предусмотрено поэтапное лишение СБУ функции следствия и передача их в Государственное бюро расследований. Борьбой с экономическими преступлениями займется недавно созданное Бюро экономической безопасности.

В-третьих, в центре внимания СБУ отныне должны быть государственные служащие, имеющие доступ к секретам, судьи и прокуроры, которые могут представлять интерес для иностранных спецслужб.

Вполне возможно, что процесс реформирования СБУ затянулся бы и на этот раз, но произошло характерное событие, круто изменившее повестку дня.

В конце января СБУ подтвердила распространенные в прессе сообщения о задержании одного из полковников спецслужбы. Он подозревается в организации убийства действующего генерала СБУ. Заказчиком якобы был бывший заместитель нынешнего главы ведомства Ивана Баканова.

Такое неординарное событие буквально стронула с места тяжелый воз реформирования СБУ. Настолько, что за законопроект, внесенный Комитетом по национальной безопасности, проголосовала в парламенте даже пророссийская фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Как сказал известный украинский политик и бывший депутат Верховной рады Леонид Емец, «После того как появилась информация о том, что экс-заместитель председателя СБУ заказал убийство, закон по реформе поддержало большинство депутатов. Очевидно, что структура СБУ прогнила и нуждается в реформировании».

Реформа СБУ связана также с назревшими изменениями судебной системы. Здесь еще продолжается острая борьба с теми, кто категорически не хочет изменений в этом важном деле. При этом все понимают, что без реформы судебной системы, а за ней прокуратуры невозможно дальнейшее движение в западном направлении, в Евросоюз и НАТО.

Западные партнеры Украины неоднократно ставили вопрос о проведении отмеченных реформ, но сталкивались с откровенным нежеланием олигархических групп и пророссийской агентуры терять столь привычные для них коррупционные и политические инструменты.

Вероятно, президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение поняли, что без кардинального поворота украинской политики в западном направлении его политическое и электоральное будущее становится весьма проблематичным. Именно отсюда проистекают довольно резкие шаги в информационном поле в виде упомянутого закрытия пророссийских телеканалов и теперь в сфере реформирования СБУ.

При этом ЕС настаивает на дальнейшем реформировании судебной системы и, в частности, Высшего совета правосудия, который утверждает судей на должности. Об этом заявил на заседании Комитета по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС глава представительства Евросоюза Матти Маасикас.

Похоже, что Киев начал активно действовать и в этом направлении.