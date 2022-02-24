Президент России Владимир Путин еще 21 февраля записал видео об объявлении войны Украине, хотя на сайте Кремля его опубликовали только 24 февраля. Об этом пишет российское издание «Новая газета» в Twitter.

Журналисты скачали видео с обращением Путина с сайта Кремля и проверили его данные. Там они обнаружили дату создания – 21 февраля 19.00.