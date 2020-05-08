Реальная решимость или ловкий предвыборный ход?

Президент США воспользовался правом вето. Дональд Трамп наложил его на резолюцию Конгресса, которая ограничивала его в праве применения военной силы страны против Ирана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, передает Lenta.ru.

По мнению Трампа, резолюция ограничивала его возможности по защите США и их союзников. Кроме того, заявил он, у президента страны должен быть способ оперативного и решительного ответа на действия противников.

Американский лидер также назвал резолюцию Конгресса «крайне оскорбительной». По его словам, она направлена на раскол Республиканской партии и победу демократов на запланированных на 3 ноября президентских выборах. Он отметил, что США не применяют военную силу в Иране, а операция по ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде была санкционирована резолюцией о применении силы в Ираке.

«Мы живем во враждебном мире среди возникающих угроз, и Конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот что я сделал!», – заявил Трамп.

Напомним, решение об ограничении возможности применения силы в Иране было принято в феврале 2020 года. За него проголосовало 55 сенаторов из 100. Согласно документу, любое военное действие со стороны США в Иране должно быть согласовано с Конгрессом.

Что же до генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, погиб он 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с ним скончались несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Надо сказать, что тот шаг американской администрации многие сочли трагедией, которая непременно обернется войной с Ираном. Но обошлось. Тем не менее, американские парламентарии от греха подальше поспешили ограничить свободу действий Трампа в отношении этой страны.

Резолюция обязывала Трампа «прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана», до особого распоряжения или объявления войны, что по Конституции имеет право делать только Конгресс. При этом Трампу разрешалось защищать страну от «неминуемого нападения».

И американских депутатов, конечно, не обрадовало новое решение Трампа. Против попытался было выступить Сенат, но и он не смог преодолеть вето президента США на резолюцию. За преодоление вето должно было проголосовать не менее 67 сенаторов, однако таких набралось лишь 49. Против оказалось 44.

Сама по себе новость от Трампа, конечно, наводит на размышления. Получается, он развязал себе руки. Но с какой целью он сделал это? Трудно поверить, что Трамп готовит нападение на Иран сейчас, в эпоху коронавируса, от которого его страна страдает больше других – США на первом месте в мире по распространенности инфекции среди граждан. А тут еще и предвыборная пора, осенью предстоят голосования за то, кто займет кресло президента. И тут уж ввязываться в вооруженный конфликт, который может обернуться неудачами и потерями, кандидату Трампу вовсе не с руки.

Кстати, может история с вето — это популистский ход, вписывающийся в его агиткампанию? Возможно, таким образом Трамп рассчитывает поднять свой рейтинг среди основной части американских избирателей. То есть, Иран тут выступает в образе некоего удобного жупела, «империи зла». Надо набрать популярности, продемонстрировав готовность ринуться в бой против врага? Можно в очередной раз погрозить кулаком далекому Ирану. Вот он и погрозил.

Однако нельзя исключать, наверное, и того, что после вторичного воцарения в Белом доме (если это случится), Трамп уже плотнее займется темой Ирана, и тогда вот это вето поможет ему напасть на него в любой подходящий момент. Тем более, что на Ближнем Востоке у него есть два союзника, которые всегда к этому готовы, была бы только поддержка Вашингтона. Речь об Израиле и Саудовской Аравии.