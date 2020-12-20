Реалии рынка труда – что скрывается за растущей статистикой роста рабочих мест?

Неожиданно, но с начала марта до сегодняшнего дня в условиях пандемии в Азербайджане было открыто приблизительно 80 тысяч рабочих мест, сообщил в ходе официальной презентации отчета «Зарубежный бизнес в Азербайджане 2020», опубликованном Германо-азербайджанской Внешнеторговой палатой в рамках сотрудничества с компанией «KPMG Azerbaijan», министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, на новые рабочие места приходится более 15% от общего количества трудовых договоров в частном секторе. Джаббаров также отметил, что Азербайджан на фоне пандемии сумел сохранить основные экономические показатели на уровне начала года и привел в качестве примера практически неизменный объем стратегических валютных резервов страны. Касаясь стабильного валютного рынка, министр напомнил, что курс маната остался стабильным.

Озвученные министром экономики данные об открывающихся новых рабочих местах коррелируют с отчетностью Министерства труда и социальной защиты населения. Профильное ведомство обнародовало данные о состоянии рынка труда за последние примерно 3 года, проливающее свет на рост числа легально занятого населения и фонда заработной платы. Независимые эксперты заметили, что, выступив со статистикой количества открывшихся новых рабочих мест, Минтруда не приводит информацию о закрывшихся за месяцы пандемии рабочих местах.

Экономисты видят две основные причины увеличения числа трудовых контрактов. Такая тенденция обозначилась уже в первые месяцы карантина — в апреле и мае, когда обсуждалась реализация программы компенсации части заработной платы наемных работников. Вознамерившись воспользоваться этим, работодатели принялись регистрировать своих нелегальных работников. Однако они не смогли получить эти средства, поскольку последующим решением правительства компенсация части зарплат полагалась только применительно к части зарплат сотрудников, официально зарегистрированных до марта.

Другой фактор роста трудовых договоров обусловлен тем, что нелегальные работники не могут зарегистрироваться в электронной системе İcaze.e-gov.az. А потому нуждающиеся в сотрудниках работодатели вынуждены оформлять трудовые отношения и получать для них пропуска. Это также поспособствовало легализации занятости. «Как минимум, в силу приведенных обстоятельств сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию легализации наемных работников, однако она кратковременна и неустойчива», — сказал # экономист Азер Мехтиев.

В экономическом сообществе призывают профильные ведомства опубликовать статистику зарегистрированных в центрах занятости безработных.

«Сделавший это заявление министр, вероятно, прекрасно понимает, что множество из созданных рабочих мест являются «результатом» SMS-авторизации. При этом очевидно, что после утверждения Кабинетом министров перечня сфер деятельности, которые могут работать во время особого карантинного режима, многие предприятия занялись созданием «рабочих мест». Многие из этих рабочих мест существовали и раньше, но были оформлены с наступлением режима SMS-пропусков», — сказал # ученый-экономист Губад Ибадоглу. По его словам, для полноты картины было бы лучше, если бы Минэкономики сгруппировало так называемые новые рабочие места по направлениям деятельности, исходя из расчета разрешенных и запрещенных во время пандемии сфер экономики. Таким образом, по его словам, представится возможность выяснить характер появления рабочих мест.

Количество безработных, состоящих на учете в Службе занятости Министерства труда и социальной защиты населения не объявлено, начиная с апреля этого года, говорят специалисты. А потому отмечается необходимость публикации статистики не только открывшихся, но также закрывшихся рабочих мест. В то же время допускается, что статистику новосозданных рабочих мест пополнили граждане, задействованные во временных оплачиваемых общественных работах и программе самозанятости. Для полноты картины, на текущий момент Минтруда ужесточило контроль над расторжением трудовых договоров и по этой причине многие работодатели отпускают своих сотрудников в вынужденные, часто неоплачиваемые отпуска. Эта проблема обнажилась уже в первые месяцы карантина.

Люди жаловались в социальных сетях, что официально числятся на прежних рабочих местах, но на работу не выходят и не получают зарплат и компенсаций. При этом наличие активного трудового контракта лишало их выплаты по безработице в 190 манатов. Получается, что под нажимом министерства многие работодатели избегают самого факта расторжения трудового договора, а по сути иные официально оформленные труженики, с их же слов, немногим отличаются от безработных. В то же время процедура, связанная с ликвидацией идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) сложный и длительный процесс и многие граждане вынужденно числятся в рядах индивидуальных предпринимателей.