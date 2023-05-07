«Реал» одержал победу над «Осасуной» в финале Кубка Испании и выиграл 100-го трофей в своей истории.

Мадридская команда завоевала 20 Кубков Испании, 35 раз выигрывала чемпионат страны. Также в активе «сливочных» 12 Суперкубков Испании, один Кубок Эвы Дуарте, один Кубок испанской лиги, 14 побед в Лиге чемпионов, два Кубка УЕФА, пять Суперкубков УЕФА, два Латинских кубков, три Межконтинентальных кубков и пять трофеев клубного чемпионата мира.

Напомним, встреча между «Реалом» и «Осасуной» завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

На второй минуте счет в матче открыл нападающий мадридской команды Родриго. На 58-й минуте полузащитник «Осасуны» Лукас Торро сумел сравнять счет на табло. Родриго вновь вывел королевскую команду вперед на 70-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал обладателем Кубка Испании. В полуфинале мадридская команды обыграла «Барселону», в четвертьфинале — «Атлетико», а в 1/8 финала — «Вильярреал». «Осасуна» в полуфинале была сильнее «Атлетика», в матче 1/4 финале команда выбила «Севилью», а в 1/8 — «Бетис».