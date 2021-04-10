«Реал» обыграл «Барсу» в класико и опережает ее в таблице на одно очко

В очередном матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» оказался сильнее каталонской «Барселоны».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

«Сине-гранатовые» опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко. (gazeta.ru)