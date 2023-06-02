«Реал Мадрид» нацелился на трансфер Килиана Мбаппе летом 2024 года.

По данным Relevo, француз извинился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом за то, что прошлым летом в последний момент отказался переходить в испанский клуб на правах свободного агента и продлил контракт с «ПСЖ».

Перес принял извинения футболиста в тот день, когда он сообщил ему, что остается в Париже, а дальнейшее поведение игрока заставило президента «сливочных» с оптимизмом смотреть на вероятный переход. Перес настроен сделать все, чтобы в 2024-м трансфер наконец состоялся.

Мбаппе продлил контракт с парижанами до лета 2024-го с опцией продления еще на год. В «Мадриде» уверены в том, что Килиана удастся подписать бесплатно, так как опция не будет активирована игроком. Контакты между клубом и игроком через посредников дают «Реалу» это ощущение.

Что касается подписания Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», то его считают почти невозможным. Кроме того, норвежский форвард котируется в «Реале» ниже, чем Мбаппе.

Перес хочет объединить в команде Винисиуса Жуниора, Родриго и Мбаппе, он считает их тремя лучшими нападающими на данный момент, имеющими самое большое будущее в мировом футболе. Таким образом, Мбаппе – приоритетная цель, а не желание или мечта руководства «Реала». (sports.ru)