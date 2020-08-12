Развод по-южногородски

В порту Бейрута произошли взрывы, в результате которых погибли 158 и получили ранения около 6 тысяч человек, многие здания получили повреждения, остались без жилья примерно 300 тысяч жителей. В Беларуси состоялись президентские выборы, итоги которых не признала оппозиция, что привело к массовым акциям протеста. В России объявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Все эти новости, несмотря на их актуальность для мира, отошли на второй план в одном южном городе.

Они померкли на фоне куда более важного сообщения — дочь бывшего специалиста по впариванию населению списанных и просроченных лифтов, генерала распила, блестящего тактика и стратега в области коррупции выбросила дорогостоящую, но сломавшуюся игрушку под названием Муж. О перипетиях этой истории, которая начиналась так громко и закончилась так грустно, Шукра, а именно так звали дочь экс-главы «Южгорлифта», самолично поведала горожанам в социальных сетях. Благо у этой дамы был свой блог, на который было подписано более миллиона южногородцев.

И все они стали свидетелями душераздирающего зрелища: лежит на кровати Шукра и элегантно цокая, смакует детали истории о том, как был пойман ее супруг на изменах. Нет, никто не ожидал от Шукры, что она уподобится небезызвестной мадам Грицацуевой, которая успела побывать замужем за товарищем Бендером всего сутки, наутро после свадьбы обнаружила пропажу стула, чайного ситечка и денег, что побудило «знойную женщину-мечту поэта» отправиться на поиски супруга в Москву.

Скажу больше, не было в нашей истории и случайной встречи мужа и жены, сродни той, что имела место в редакции газеты «Станок», где «великий комбинатор» убегал от той, с кем самолично вступил в брак. Наконец, не было и встречи с женой, сродни состоявшейся в кафе «Элефант», которую Центр устроил полковнику Исаеву, он же штандартенфюрер Штирлиц. И музыки из кинофильма «17 мгновений весны» в нашем случае тоже не было. Недостаток всего этого, впрочем, с лихвой компенсировался блестящим сценарием, который написала Шукра для кинофильма с собой в главной роли.

О, таких актерских высот никогда не достигнуть даже известным голливудским «звездам». Как там Кейт Уинслет в фильме «Титаник»?! Есть Шукра, корабль отца которой также пошел ко дну, что не помешало ей получить свои 5 минут славы. Она была неподражаема на свадьбе, которая обошлась южногородцам в 400.000 долларов! Да, именно южногородцам, ибо из их кармана были украдены средства экс-главой «Южгорлифта», который легко и просто потратился на игрушку любимой дочери.

В течении срока эксплуатации которой, Шукра не раз уподоблялась Розалии Чефалу из кинофильма «Развод по-итальянски». Да, той самой, которая регулярно интересовалась у неверного супруга: «Фефе, ты меня любишь?». Разница между кино и реальностью состояла в том, что хитроумную комбинацию для получения развода пришлось разыгрывать не мужу, а жене. Ну и финал нашей истории был менее трагикомичен. Убедившись в изменах супруга, благодаря присланным ей перепискам неверного с разными прелестницами, Шукра поведала миру о своем категорическом расставании с тем, кто украсил ее прелестную головку чем-то сильно ветвистым. Никаких тебе тюрем, освобождений, матросов на яхте.

И оскорблений журналистов в виде предложений им совершить длительное эротическое путешествие, со стороны Шукры тоже не было. А ведь она могла, она была девушкой очень эрудированной, подкованной в некотором смысле. А что вы хотите?! Дочь самого экс-главы «Южгорлифта»! Это вам не филолог вшивый, не доктор, не учитель какой-то! Тут такие университеты были за спиной, что мама, не горюй! Все это и наводило на мысль о том, что у данной истории обязательно будет продолжение. Шукра, уже наигравшаяся двумя игрушками, вполне может захотеть и третью. К радости миллиона своих подписчиков. Хватит ли на нее денег? Конечно! Папа Шукры, даже после всей эпопеи, что была с ним связана, оставался глубоко состоятельным человеком. Так что, Боливар выдержал двоих, выдержит и третьего…