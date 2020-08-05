Развлечения в онлайн: как бакинцам скрасить остаток лета

Карантин в Азербайджане продлен до конца лета. Это значит, что никаких выставок, концертов, и прочих массовых развлекательных мероприятий ждать не стоит.

Театры готовятся к открытию сезона 15 сентября, к этому же времени в Баку запланированы первые после пандемии концерты. Народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева выступит с сольной программой «Цвет музыки» в Зале камерной и органной музыки 15 сентября, а турецкий певец, композитор, продюсер и режиссер Джем Адриан даст «сольник» 26 сентября в Elektra Events Hall.

А пока всем нам по-прежнему предлагают наслаждаться развлечениями в виртуальном формате.

О самых интересных событий — в очередном обзоре #:

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) представил онлайн-выставку «Одиссея МИРов», подготовленную Музеем Мирового океана. С онлайн-выставкой и ее описанием можно ознакомиться по ссылке https://www.facebook.com/190658944285922/posts/3463490100336107/

Выставка посвящена изучению морских глубин, подводным экспедициям глубоководных обитаемых аппаратов «МИР», их строительству и изучению.

МИА «Россия сегодня» 7 августа проведет очередной вебинар в рамках просветительского проекта для журналистов SputnikPro. На этот раз участники обсудят тему «Редакционная «кухня» МИА «Россия сегодня». Секреты профессионального мастерства». В ходе онлайн-сессии спикер Дмитрий Горностаев — заместитель главного редактора и руководитель главной дирекции информации МИА «Россия сегодня» расскажет о том, что такое новость сегодня, каков формат оформления и составления новостей, как работают современные журналисты, откуда берутся срочные новости и как они проверяются. Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHLkaXWy9_CNethlScfykcMclfzRfjoMLjLg-dhRsl8Hxfrw/viewform

Национальная библиотека Азербайджана, также приостановившая свою деятельность из-за карантина, предлагает киноманам окунуться в историю азербайджанского кинематографа, посетив виртуальную выставку, приуроченную ко Дню национального кино.

Посетить выставку можно по следующему адресу: http://anl.az/el/vsb/Milli_kino_gunu/index.html

На выставке представлена подробная информация о том, как зарождался азербайджанский кинематограф, о разных периодах его становления и развития.

Азербайджанская государственная художественная галерея анонсировала новый виртуальный проект «+5C». Участникам проекта предложено принять участие в онлайн-конкурсе, посвященном азербайджанскому искусству, правильно ответить на 5 вопросов и выиграть приз. Зарегестрироваться на участие можно посредством аккаунта галереи в соцсети Instagram (azgallery.az).

Стать участником интересного образовательного проекта предлагает Россотрудничество. В проекте – серии бесплатных образовательных вебинаров, могут принять участие педагогические работники образовательных организаций, которые преподают русский язык как иностранный.

На вебинарах будут освещены актуальные вопросы, тенденции и различные аспекты преподавания русского языка как иностранного. Докладчиками станут методисты, педагоги, преподаватели, представители ассоциаций и кафедр русистики и славистики из разных стран мира. Проект осуществляется с 28 июля по 28 августа, по вторникам и четвергам, в 19.00 по московскому времени. Подробная информация и регистрация на сайте http://konkurs.rus.study/#webinars.