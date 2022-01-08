Власти Казахстана перестали называть столицу страны «Нур-Султаном», но пока только в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы «столица Казахстана» или просто «столица». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на журналистку Orda.kz Гульнару Бажкенову.

Напомним, что столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году в честь Нурсултана Назарбаева. Это было сделано по предложению нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева, который сегодня ради сохранения собственной головы отдал на заклание своего покровителя, преподнесшего ему президентское кресло на золотом блюдечке.

А ранее, 5 января, протестующие снесли памятник Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган, административном центре Алматинской области — статуя уроженца этого региона была разломана пополам и свалена с постамента.

Возможно, именно это действо возмущенной толпы и подсказало бессменному на протяжении 30 лет главе государства и национальному лидеру, что пора «сматывать удочки», иначе может слететь и голова – или от рук разъяренной толпы, либо от рук бывших подчиненных и последователей. И как сообщает Гульнара Бажкенова, бывший президент Казахстана и члены его семьи бежали из страны – то ли от гнева народа, то ли опасаясь того, что коленопреклонный Токаев во имя своего спасения может отдать его на заклание.

Вообще, удивительное явление: все авторитарные правители и диктаторы любят лесть и подхалимаж, хотя прекрасно понимают, что именно обладатели сих качеств обычно и становятся предателями. Ведь надо понимать, что лесть — монета, которой бездарность оплачивает свою карьеру. И Назарбаеву пришлось испытать это на собственном опыте.

Нурсултан Назарбаев, мудрый старец, сам поощрял культ своей личности, лесть и лицемерие. Так, ему при жизни было поставлено несколько памятников: в Президентском парке в Алматы, Талдыкоргане, барельеф с ним в Нур-Султане, в Национальном музее в Астане была открыта скульптура, копирующая по композиции монумент 16-му президенту США Аврааму Линкольну в Вашингтоне. В Украине (где учился будущий президент), в городе Комрате в Гагаузии, в городе Чолпон-Ате в Киргизии и в Анкаре (понятно, что не по инициативе и не за счет руководства этих городов). В честь первого президента Казахстана названо как минимум 9 улиц, имя Елбасы носит три парка, аэропорт и железнодорожный вокзал в Нур-Султане. Горная вершина в северном склоне тянь-шаньского хребта Заилийский Алатау именуется пик Нурсултан.

Своим указом от 28 августа 2004 года Назарбаев открыл Музей Первого президента Республики Казахстан, в котором рассказывается о его жизни и роли в строительстве нового независимого казахстанского государства. В честь Назарбаева названы учреждения культуры, среди которых Библиотека первого президента республики Казахстан, два центра — «Историко-культурный центр Первого президента» в Темиртау и «Назарбаев-центр» в Астане, 20 элитных школ и главный университет страны «Назарбаев Университет», которые также были созданы по инициативе самого Назарбаева.

Режиссеры снимали бесчисленное количество фильмов, посвященных лидеру нации, даже два из них о его матери, которую назвали «Ел анасы», чиновники сочиняли «стонущие» песни с именем Назарбаева через слово. Даже был учрежден орден, вручающийся за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, и назван сорт тюльпанов в честь Елбасы. Первый слог его имени «Нур» был добавлен в программу переселения, в название мечетей Нур-Астана и Нур Гасыр, в название поселка Нуркент, в название района города Актобе, в название партии Нур Отан, медиахолдинга ТОО Нур Медиа, интернет портала NUR.KZ и банка Nurbank.

1 декабря отмечается День Первого президента, который также является государственным праздником и выходным днём, день его рождения совпадает с государственным праздником День Столицы, а 7 мая — день рождения его первой дочери и День Защитника Отечества и оба являются выходными днями.

Выдумке и инициативности льстецов и лицемеров, восхваляющих и возвеличивающих лидера, не было предела. Но все кончилось в одночасье, когда на улицы вышел казахский народ с требованием – «Старик, уходи». Вместе с простым народом «прозрели» и бывшие коленопреклонные, включая самого нынешнего президента.

К сожалению, не обошлось без крови. И она на совести авторитарных правителей – бывшего и нынешнего.

События в Казахстане еще раз подтверждают: уходить надо вовремя и красиво, чтобы помнили все хорошее, что было сделано руководителем страны для развития государства и благополучия народа.

Длительное пребывание во власти развращает любого политика и всегда и везде завершается возникновением авторитарного режима и диктатуры, уничтожением демократических институтов, что неминуемо рано или поздно ведет к гражданскому противостоянию и силовому захвату власти. Но тут для авторитарных правителей палка о двух концах – их «уходят» от власти во всех случаях: если они «отпускают вожжи», дают свободы, позволяют провести справедливые выборы — проигрывают у урн, а если удерживают власть силой, то тоже теряют ее, но уже бегут от народного гнева.

Что и произошло в Казахстане. И никакие звонкие титулы, каковыми нарекают их при жизни и после смерти, не могут уберечь их от бесславного конца. Полетят если не головы, как у четы Чаушеску, Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи, то уж памятники – точно, а сами они будут вынуждены бежать из страны, как это случилось с казахстанским Елбасы.