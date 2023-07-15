В Российской Федерации, как стране оккупанта, ведущей захватническую войну против Украины, становится все большей проблемой критика подчиненными высшего военного руководства. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

«Россия регулярно увольняет командиров с начала вторжения в Украину, но отстранение генерал-майора Ивана Попова от командования 58-й общевойсковой армии выделяется, потому что очевидно, что его отстранили за выражение обеспокоенности, а не за любую предположительно неудовлетворительную работу», — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что произошла утечка видеозаписи, предназначенной для его подчиненных военных, на которой Попов выступил с резкой критикой руководства российского Министерства обороны, которое он обвинил в «нанесении удара по нам с тыла, жестко обезглавливая армию в наиболее сложный и напряженный момент».

«Комментарии Попова привлекают внимание к серьезному неудовольствию многих офицеров, которые, вероятно, затаили его в отношении высшего военно руководства. Эти жалобы в основном перекликаются с жалобами владельца группы «Вагнер» до его мятежа в июне 2023 года», — сообщает разведка.

«Вероятно, что непосредственная критика со стороны подчиненных становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова», — говорится в сообщении. (УНИАН)