Разработчики Clubhouse запустили приложение для Android

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android. Об этом сообщается на сайте компании.

Пока приложение будет работать на Android в бета-версии и только на территории США. Спустя некоторое время к Clubhouse смогут присоединиться жители других англоязычных стран, а затем и весь остальной мир.

В течение следующих недель разработчики соберут отзывы, исправят недочеты и добавят несколько функций.

«Если вы являетесь пользователем Android, вы можете загрузить Clubhouse и зарегистрироваться сейчас, чтобы получить уведомление, когда соцсеть станет доступна в вашем регионе», — говорится в публикации.(Газета.Ru)

| 2021-05-10T18:27:34+04:00 10 мая 2021, 19:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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