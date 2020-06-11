Разработаны новые правила пассажирских перевозок

В Азербайджане разработаны новые правила пассажирских перевозок, которые будут актуальны в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Так, на входе в аэровокзал у пассажиров будет измеряться температура тела, при обнаружении у пассажира температуры выше 37,5 градуса по Цельсию, он не будет допущен на борт самолета.

Процедуры досмотра сотрудниками авиационной безопасности будут проводиться при соблюдении социальной дистанции. Для этого в терминале имеются специальные указатели.

Очереди на регистрацию будут контролировать специально назначенные для этого сотрудники аэропорта.

Процедуру регистрации можно также пройти в киосках саморегистрации (для рейсов AZAL и Buta Airways).

Багаж при этом можно сдать агенту на стойке Bag Drop.

Во избежание очередей авиакомпания рекомендует проходить процедуру регистрации онлайн на сайте или через мобильное приложение.

Багаж пассажиров после приема продезинфицируют и промаркируют подтверждающим стикером.

В зоне вылета (после прохождения таможенного и пограничного контроля) будут работать магазины Duty Free и рестораны, но с соблюдением условий и предписаний Оперативного штаба при Кабинете министров.

Посадка пассажиров в самолет будет осуществляться, начиная с последних рядов в воздушном судне.