Заявление экс-послов США в Азербайджане Ричарда Хогланда и Роберта Секуты с поддержкой «важных и долгожданных шагов по снижению напряженности между двумя странами и на Южном Кавказе в целом», прозвучавшее 12 июня после состоявшегося обмена 15 армянских военнопленных на карту минных полей в освобожденном от оккупации Агдамском районе, а также реакция госсекретаря Энтони Блинкена, дают основание предположить, что именно благодаря США, наконец, Азербайджану удалось заполучить хоть какую-то часть этих карт.

Об этом же свидетельствует тот факт, что обмен состоялся сразу же по завершении визита исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера в регион, который нанес повторный визит в Грузию после встреч с главами Азербайджана и Армении. По всей видимости, посланнику США было поручено приложить дипломатические усилия на высоком уровне для реализации возвращения Азербайджаном задержанных армян и предоставления Арменией информации для разминирования ранее оккупированных территорий, и привлечь к этому процессу именно Грузию – стратегического партнера США на Южном Кавказе.

Налицо не только желание США помочь снижению напряженности между Азербайджаном и Арменией, но и реальные действия, направленные, как заявили экс-послы, «на путь построения прочного мира, который принесет как Армении, так и Азербайджану большую безопасность и процветание».

Тем самым американский президент Джо Байден перед встречей с российским лидером в Женеве дал понять, что США не намерены отдавать мирный процесс в Карабахе на откуп России. Которая, кстати, за все семь месяцев пребывания в регионе в качестве «миротворца» так ничего и не сделала конкретно для Азербайджана, занимаясь в основном размещением в Карабахе как своего воинского контингента и открытием филиалов своих госструктур, так и заселением на этих территориях армян, что Трехсторонним соглашением отнюдь не предусматривалось, в отличие от возвращения на деоккупированные территории азербайджанцев. И мало того, что «российские миротворцы» не прилагали усилий и не оказывали содействия для получения Азербайджаном карт минных полей, так они даже не выполнили ни один из пунктов Трехстороннего соглашения о прекращении огня, подписанного в ночь на 10 ноября в том числе российским президентом, за исключением пункта об обмене военнопленными, и то в пользу армянской стороны. Ну, разумеется, и первого пункта Соглашения, предусматривающего прекращение огня, хотя и он касался Азербайджана и Армении, которые взяли на себя обязательство «остановиться на занимаемых ими позициях».

Неслучайно в заявлении американских экс-послов звучит фраза – «Соединенным Штатам необходимо будет и впредь участвовать в содействии продвижению этого процесса». Без сомнения, США намерены продолжить оказывать содействие народам Азербайджана и Армении строить прочный мир. Неспроста ведь Филип Рикер, вернувшись после посещения Баку и Еревана в Тбилиси, встретился с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и обсуждал с ним вопросы региональной безопасности. Как сообщала пресс-служба грузинского премьера, на встрече разговор коснулся новой геополитической ситуации в регионе и «стороны обсудили роль Грузии с точки зрения долгосрочного мира на Южном Кавказе».

Отметим, что по словам и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ереван передал Баку «существенную, но малую часть карт минных полей». Сообщение о предоставлении карт 97 тыс. противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе позволяет приблизительно понять масштаб проблемы в районах вокруг Нагорного Карабаха, вернувшихся под контроль Азербайджана. Ведь Агдамский район — лишь один из четырех районов, через которые до Второй Карабахской войны пролегала линия противостояния армянских и азербайджанских сил. Как помним, в конце мая азербайджанское агентство по разминированию ANAMA объявило, что саперы ведомства за семь месяцев с окончания войны обезвредили всего 20 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов. Еще 26 тысяч боеприпасов и мин обезвредили российские саперы, но делали они это на новой линии разграничения.

Напомним, что на минах в районах вокруг Карабаха за эти семь месяцев подорвались и погибли семеро военных и 20 гражданских лиц, и еще более ста человек получили ранения. Последними жертвами стали 4 июня два азербайджанских журналиста и чиновник.

Будем надеяться, что эта первая передача карт минных полей Арменией Азербайджану не станет и последней. Вмешательство, как нам кажется, США и участие в качестве посредника Грузии, позволяет думать, что, наконец, и в этом вопросе произошел прорыв.