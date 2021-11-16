С весьма интересными заявлениями выступил главный «ястреб» в администрации предыдущего президента США, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В своей авторской статье в британской газете Telegraph он объяснил «слабостью» неудачи властей ЕС и США в их попытках свергнуть Лукашенко и рассорить Беларусь и Россию.

«Ни Вашингтон, ни Брюссель не отреагировали адекватно на события в Беларуси в последние годы. Оправдания Америки за неудачу — Трамп и Байден. Оправдание Европы состоит в том, что ЕС всё еще меньше, чем сумма его частей; его примитивные военно-политические возможности не соответствуют его риторике», — пишет Болтон.

По словам бывшего советника президента США по национальной безопасности, Запад проиграл России стратегически. «Ни одна западная страна стратегически не отреагировала ни на масштабные протесты против режима в Беларуси в 2020 году, ни на похищение Лукашенко в начале этого года лидера оппозиции Романа Протасевича, акт воздушного пиратства, указывающий на то, что „гибридная война“ уже началась», — заявил Болтон.

Особо американский политик критикует бездействие нынешнего президента США. «Байден упустил значительные возможности высказать Путину свое недовольство по Беларуси на встрече в Женеве 16 июня и по поводу проходивших четвертый год совместных военных учений „Запад“ в Беларуси в сентябре. Путин может думать, что у него свобода действий», — сделал вывод бывший правительственный советник американского президента.

Исходя из этого Болтон не советует западным политикам пытаться воздействовать на Лукашенко силовыми методами, поскольку, по его оценкам, это только усилит позиции России и лично Путина, который получит легитимную причину ввести на территорию Беларуси войска. Вместо этого он оптимистично предлагает попытаться уговорить белорусского президента отдать власть по собственной воле.

Интересно, насколько объективно прав этот известный американский политик, недвусмысленно указывая на то, что США и ЕС просто слабы в умении отстаивать свою позицию и помогать тем, кто выступает против диктаторов с амбициями агрессоров? Своим мнением по этому поводу поделились с # известные эксперты.

Владислав Иноземцев, российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог:

— Я думаю, что Болтон совершенно прав. Запад в очередной раз демонстрирует полную импотенцию в отношении нелегитимного режима Лукашенко. В 2020 г. западные лидеры не признали его победы на выборах — но в то же время не признали победителем и г-жу Тихановскую, хотя это прямо следовало из непризнания Лукашенко президентом. Запад не ввёл радикальных санкций против режима, которые могли бы его сокрушить — он ответил только на перехват европейского самолёта, и практически больше ни на что. Сейчас в Брюсселе обсуждают введение санкций против… гостиницы «Минск», в которой якобы останавливались приезжавшие в Беларусь мигранты.

Запад действительно слаб — тут Болтон прав. В то же время я не слишком понимаю его логику в том, что нельзя давить на Беларусь, иначе спровоцируем Путина. Мне кажется, что этот пункт его рассуждений «обнуляет» весь его пафос. С такой позицией оказывается, что вся проблема сводится к таймингу, и на Лукашенко можно было давить в августе 2020 г., но нельзя сегодня. Я бы с этим не согласился — разгромить его можно в любое время, было бы желание. Но его нет и у Запада в целом, и, вероятно, у г-на Болтона в частности.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Болтон опытный политик, но кажется не вполне отдает себе отчет в том, что эпоха конца 90-х и нулевых годов безраздельного доминирования США в мире завершилась. Бесславный уход США из Афганистана наглядное и убедительное подтверждение этому. Да и провал усилий Вашингтона по обузданию ракетно-ядерных амбиций Северной Кореи и Ирана также показатель конца эпохи унилатерализма США.

Не думаю, что советы и жесткие призывы Байдена в отношении Беларуси и России уместны и реалистичны. Дело не в слабости нынешней, да и предыдущей администрации в Вашингтоне. Изменился глобальный баланс сил в мире. Интересы США смещаются с Евро-Атлантики в бассейн Тихого океана, где вырос до сравнимого могущества, как экономического, так и военного, Китай. Все больше в мировую политику вливается Китай, а в качестве растущей региональной державы — Турция. Считаться с этими переменами будут вынуждены все, в том числе и американский истеблишмент, старейшим и авторитетным представителем которого является Болтон. Мир меняется и не всегда по лекалам Вашингтона, какими бы могущественными в недалеком прошлом, да и во многом еще и сейчас США не являлись.