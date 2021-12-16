В текущем году интерес азербайджанцев к турецкой недвижимости продолжил расти небывало высокими темпами. Несмотря на прогнозы иных аналитиков о возможном удешевлении вслед за лирой турецкой недвижимости, жилые метры в соседней стране пользуются у наших граждан стабильным спросом.

Так, в январе-ноябре текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 325, а в ноябре – 185 квартир. Это на 17,9% и 77,9% больше, чем за отчетное время прошлого года, сообщает управление статистики соседней страны. Впрочем, не только азербайджанцы скупают там квадратные метры. За истекшие месяцы иностранным гражданам было продано 51 352 квартир, в прошлом месяце — 7 441, что на 39,5% и 48,2% больше, чем год назад.

Наиболее высокий спрос у граждан Ирана – за минувший месяц им было продано 1 406, а в январе-ноябре — 8 594 квартир. На втором месте граждане Ирака, купившие в прошлом месяце в Турции 1 075 квартир, а в январе-ноябре — 7 622 единиц недвижимости. При этом первую тройку замыкают граждане России.

Если приглядеться к данным профильного турецкого портала Turk.Estate, проясняются причины оттока инвесторов к турецким берегам. Так, турецкие банки начали активно распродавать залоговое имущество, среди которого — квартиры, апартаменты, виллы, а также коммерческая недвижимость. При этом выброс на рынок значительного количества залогового жилья связан с долгами: из-за потери работы в пандемию и проблем в экономике многие жители страны не смогли платить по ипотечным кредитам.

Ранее банки, кредитующие выдачу ипотеки, пошли навстречу проблемным заемщикам, дали им отсрочку на 3-6 месяцев. Но льготный период закончился 1 октября, часть жилья банки в итоге забрали за неуплату по долгам. Невозвратный ипотечный долг оценивается турецкими банками в 160 млрд лир ($12,55 млрд). Кредитные учреждения сейчас вынуждены массово избавляться от залоговой недвижимости, стремясь возместить хотя бы часть потерь. Как поясняют эксперты, рост предложения недвижимости, которая находится в залоге у банка, давит на рынок в целом. Цены в такой ситуации неизбежно будут снижаться и такой момент, возможно, скоро настанет.

Помимо прочего, говорит в беседе с # учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов, вкладывать в недвижимость на территории соседней страны нашим гражданам выгодно с точки зрения ее относительно более низкой стоимости и перспектив:

«Через определенное время приобретенные метры окупаются, поскольку в крупных городах соседней страны тема аренды квартир достаточно актуальна. Есть еще одна формирующая спрос составляющая – определенная часть нашего населения по каким-то причинам планирует проживать на территории братской страны. Соответственно, им удобно и выгодно приобрести там собственное жилье, нежели снимать квартиру. Как правило, это семьи, где есть студенты, получающие образование в этой стране», — комментирует специалист.

Но цены на турецкие квадратные метры пока остаются высокими, хотя и стабилизировались. По подсчетам специалистов, Турция уже шестой квартал подряд остается абсолютным лидером по росту цен на жилье, с апреля сего года стоимость квартир выросла на 29%. И тем не менее, на взгляд экономиста Халида Керимли, удешевление лиры снижает стоимость турецких активов в нашей национальной валюте, что в целом привлекает местных инвесторов не только в сферу жилья. За 10 месяцев этого года физические и юридические лица Азербайджана поучаствовали в учреждении там 194 компаний. По сравнению с прошлым годом активность в этом направлении нашего бизнеса выросла на 67%.