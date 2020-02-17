Расследователи выяснили связь берлинского убийцы Хангошвили с ФСБ

Совместное расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, опубликованное в понедельник, 17 февраля, свидетельствует о связях гражданина России, подозреваемого в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), с российской ФСБ и о том, что эта спецслужба играла ключевую роль в организации нападения.

На основании анализа биллингов мобильного телефона задержанного после убийства россиянина Вадима Соколова (утверждается, что его настоящее имя — Вадим Красиков) расследователи выяснили, что он постоянно общался с восемью сотрудниками управления «В» (Группа «Вымпел») Центра специальных назначений ФСБ (ЦСН ФСБ), а также неоднократно посещал тренировочные базы этого центра и другие помещения российской спецслужбы.

Особенно часто Красиков-Соколов разговаривал по телефону с ветераном «Вымпела» и владельцем нескольких ЧОПов Эуардом Бендерским, особенно в период «активных действий по подготовке к убийству в Берлине». В разговоре в The Insider Бендерский заявил, что не знаком с Красиковым, отказавшись от каких-либо комментариев.

По информации журналистов-расследователей, в течение недели перед убийством Хангошвили Красиков провел в Париже и Варшаве с мобильным телефоном, зарегистрированным на новое имя Вадима Соколова. Получив биллинг этого телефона, сотрудники Bellingcat обнаружили, что кто-то уже успел сфальсифицировать данные в нем: постфактум были изменены указанное время соединений и номера вышек. «К счастью, конспираторы действовали лениво, поэтому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась информация и установить почти все данные по времени и месту соединений», — пишет The Insider.

В расследовании указывается, что большую часть времени в столицах Франции и Польши Красиков проводил, посещая достопримечательности, однако метаданные с телефона за первые два дня в Париже отсутствуют. (DW)