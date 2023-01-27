Распространено фото напавшего на посольство Азербайджана в Иране террориста.

Как сообщает Report, фото распространил турецкий телеканал Haber Global.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки «Калашников». Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.