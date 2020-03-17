Расправа откладывается – ЧП изменило планы Пашиняна по референдуму

Распространение вируса внесло коррективы в политические планы премьер-министра Армении. Правительство Пашиняна было вынуждено ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) сроком на месяц из-за распространения COVID-19. Дело в том, что в Армении выявлено уже 30 случаев этого заболевания.

ЧП будет действовать с 16 марта до 14 апреля. И это делает невозможным проведение конституционного референдума, который был запланирован на 5 апреля. Согласно конституционному закону Армении, «референдум не может проводиться во время чрезвычайного или военного положения, независимо от размера территории, которую охватывает чрезвычайное или военное положение». При этом голосование должно состояться «не ранее чем через 50 и не более чем через 65 дней после окончания военного или чрезвычайного положения». Иными словами, если режим ЧП не будет продлеваться, референдум должен пройти в июне.

Сразу после заседания кабмина, представляя в парламенте решение об объявлении режима ЧП, премьер-министр Никол Пашинян объявил, что референдум в Армении пройдет через 50 дней после отмены режима ЧП, а агитационная кампания по конституционному референдуму продолжится с той точки, на которой она остановилась из-за коронавируса.

Напомним, что вопрос, вынесенный на референдум, касается отставки большинства членов Конституционного суда во главе с его председателем — Грайром Товмасяном. Они были назначены еще прежними властями и открыто демонстрируют нелояльность Николу Пашиняну.

При этом не очень ясна ситуация с другими намеченными голосованиями – речь о незаконных президентских и парламентских выборах в Нагорном Карабахе 31 марта, на которые Пашинян тоже делает большую ставку. Ему хотелось бы стать фактическим правителем и на оккупированных азербайджанских землях, как это удавалось Кочаряну и Саргсяну. Но те сами родом из этих мест, в отличие от нового премьера. Интересно, но в Карабахе что-то до сих пор не говорят о необходимости переноса «выборов» с 31 марта на более поздние сроки. Хотя, это ведь массовое мероприятие. Пока что там уповают на то, что у них нет ни одного случая заражения. Например, уходящий лидер сепаратистов Бако Саакян в воскресенье и понедельник проводил специальные совещания в Ханкенди, но о возможности изменений относительно сроков «выборов» ни словом не обмолвился.

Мало того, там вовсю идут предвыборные выступления кандидатов. Но вот надолго ли? Этого не может сказать никто.

К примеру, один из наиболее вероятных победителей этих незаконных выборов — кандидат со стороны Пашиняна – «министр иностранных дел Арцаха» Масис Маилян провел прямую трансляцию в Facebook, во время которой дал оценку «бархатной» революции в Армении и «отношениям Армении и Арцаха на нынешнем этапе».

«Мы считаем, что изменения в Армении были исторической необходимостью»,- заявил Маилян. По его словам, «выгоду из реформ в Армении также должны извлечь жители Арцаха, армяне, проживающие в Арцахе».

Этому претенденту на сепаратистский трон похоже не терпится включить захваченные земли Азербайджана в состав Армении: «В конечном счете, мы одна страна, одна Армения, у нас общая судьба, будущее, и мы должны идти вперед по пути интеграции».

Ряд армянских экспертов предупреждает, что люди, подобные Масису Маиляну, которого поддерживает блок «Новый Арцах», не должны возглавить Карабах. Потому что «…у них все счета на Западе, и их можно заставить сделать любую подлость».

Главным оппонентом сторонников новой власти в Армении выступает на этих «выборах» бывший боевик, участник Карабахской войны Виталий Баласанян. «Мы не позволим экспортировать революцию в Арцах»,- заявил он на днях, явным образом намекая на Пашиняна. Он также обратил свою критику в адрес Бако Саакяна, обвиняя его в том, что тот предпринял слишком мало профилактических действий для предотвращения проникновения коронавируса в Нагорный Карабах.

Впрочем, за оставшиеся полмесяца может произойти еще многое, и даже сами «выборы» эти могут оказаться под угрозой срыва.