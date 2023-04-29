Сегодня в рамках Гран-при Азербайджана Формулы — 1 состоится первая спринтерская гонка. В этом году гоночный уик-энд в Баку проходит в новом формате -со спринтом и двумя квалификациями.
# представляет расписание Ф1 в Баку на 29 апреля (время — бакинское):
Квалификация к спринту: 12:30 – 13:14
Спринт: 17:30 – 18:00
Спринтерская гонка Формулы — 2 начнется в 15:00.
На бакинском бульваре, где расположена Фан зона Гран при с 10:20 по 11:20 пройдет фан форум и встреча с пилотами:
Ferrari — 10:25 — 10:40
Haas — 10:35 — 10:50
Red Bull — 10:45 — 11:00
Mersedes — 10:55 — 11:00
Alpine — 11:05 — 11:20
В 22:00 на бакинском бульваре выступит всемирно известный ди джей и музыкант Hardwell